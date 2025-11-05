Índice de Commodities do Banco Central cai 0,26% em outubro ante setembro

O Índice de Commodities do Banco Central (IC-Br) medido em reais caiu 0,26% em outubro na comparação com setembro, informou a autarquia. A queda ocorreu em commodities agropecuárias (-2,20%) e de energia (-0,16%), enquanto houve aumento em metálicas (7,15%).

O IC-Br representa a média mensal dos preços de um conjunto de commodities consideradas relevantes para a dinâmica da inflação no Brasil. O setor agropecuário tem peso aproximado de 67% no índice, seguido pelos segmentos de energia (em torno de 17%) e de metais (com cerca de 16%).