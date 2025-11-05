Haddad diz que despesas estão 'completamente dentro' do arcabouço fiscal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou, nesta quarta-feira, 5, que haja "exceções" à regra fiscal. Sobre o Projeto de Lei que retira da meta até R$ 5 bilhões ao ano em despesas das Forças Armadas, ele disse que vai conversar com os parlamentares.

"Quando a democracia estabelece uma regra que não passou pela Fazenda, que foi muito bem recebida pelo Congresso, esse apoio das Forças Armadas por causa da questão geopolítica, eu tenho que conversar com os parlamentares sobre isso, que é o que estou fazendo", disse Haddad.