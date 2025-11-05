Haddad: BC tem mandato dele, respeito institucionalmente

No mesmo dia em que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central vai anunciar a decisão sobre a Selic, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se esquivou de comentar sobre a taxa de juros. Indagado sobre o assunto, ele disse que "respeita institucionalmente" a autarquia.

"O Banco Central tem o mandato dele, respeita institucionalmente os diretores. E vamos ver como é que as coisas acontecem", disse Haddad a jornalistas, na portaria do Ministério da Fazenda, em Brasília. "As pessoas conhecem a minha opinião sobre isso."