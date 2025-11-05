Guararapes: lucro líquido sobe 63% no 3tri25 ante 3tri24, para R$ 74 milhões

O Ebitda ajustado consolidado somou R$ 402 milhões, crescimento de 18,9% na comparação anual. Já a margem Ebitda foi de 16,4%, 1,2 ponto percentual (p.p.) superior a margem registrada no terceiro trimestre do ano passado e a maior da série histórica da companhia.

A Guararapes, dona da Riachuelo, registrou lucro líquido de R$ 74 milhões no terceiro trimestre deste ano, o maior já apurado em terceiros trimestres. O resultado representa uma alta de 63% em relação a igual período de 2024.

A receita líquida consolidada, por sua vez, totalizou R$ 2,452 bilhões no período, crescimento de 10,4% ante um ano antes.

A margem bruta de vestuário atingiu 57,3%, enquanto a margem de mercadorias foi de 53,7%, com altas de 2,5 p.p. e 2,4 p.p. respectivamente, frente ao terceiro trimestre de 2024. Ambas as margens registraram oito trimestres consecutivos de expansão.

Segundo a companhia, a margem bruta de vestuário também foi a maior da série histórica para um terceiro trimestre e evidencia a consistência na execução dos pilares estratégicos, impulsionada por melhorias na eficiência fabril, redução do nível de demarcação e maior inteligência nos processos de precificação.

Já na operação financeira, o Ebitda subiu 6,5% na comparação anual, alcançando R$ 119,4 milhões no trimestre.