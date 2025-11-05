França suspende acesso online da Shein enquanto varejista abre sua primeira loja em Paris

O governo da França anunciou nesta quarta-feira, 05, que iniciou um procedimento para suspender o acesso à plataforma online da Shein até que a empresa prove que seu conteúdo está em conformidade com a lei francesa, após uma controvérsia sobre bonecas sexuais com características infantis que foram encontradas listadas no site da gigante da moda.

A decisão ocorreu no mesmo dia em que a Shein abriu sua primeira loja permanente em Paris, dentro de uma das lojas de departamento mais icônicas da cidade.