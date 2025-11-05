Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

França suspende acesso online da Shein enquanto varejista abre sua primeira loja em Paris

Autor Agência Estado
O governo da França anunciou nesta quarta-feira, 05, que iniciou um procedimento para suspender o acesso à plataforma online da Shein até que a empresa prove que seu conteúdo está em conformidade com a lei francesa, após uma controvérsia sobre bonecas sexuais com características infantis que foram encontradas listadas no site da gigante da moda.

A decisão ocorreu no mesmo dia em que a Shein abriu sua primeira loja permanente em Paris, dentro de uma das lojas de departamento mais icônicas da cidade.

A abertura atraiu multidões de compradores, bem como manifestantes no BHV Marais, incluindo um pequeno grupo com cartazes anti-Shein que interromperam brevemente o dia de abertura antes de serem escoltados para fora pela segurança.

Em resposta, a Shein se comprometeu a trabalhar com as autoridades francesas para "abordar quaisquer preocupações rapidamente, como sempre fizemos, e estamos buscando diálogo com as autoridades e órgãos governamentais sobre esta questão".

(*Fonte: The Associated Press).

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, Sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

