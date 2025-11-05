Expectativa de Copom menos duro e melhora no cenário externo reduzem taxas de juros

Embora as apostas para o início do ciclo de flexibilização monetária não tenham sido antecipadas, a expectativa em torno de uma comunicação mais 'dovish' do Banco Central na reunião desta quarta-feira do Comitê de Política Monetária (Copom) animou os investidores, levando os juros futuros de prazos curtos a renovarem mínimas intradia na segunda etapa do pregão desta quarta-feira. Segundo agentes, o movimento benigno também foi impulsionado pelo maior apetite global ao risco, que valorizou o câmbio e se refletiu em recuo das taxas intermediárias e longas, a despeito do aumento no retorno dos Treasuries. A liquidez reduzida nos negócios, ao ampliar as oscilações dos juros, pode ter acentuado a correção em relação à alta dos DIs na terça, que ainda assim foi modesta.

Encerrados os negócios, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 oscilou de 13,868% no ajuste anterior a 13,84%. O DI para janeiro de 2028 passou de 13,159% no ajuste a 13,125%. O DI para janeiro de 2029 diminuiu de 13,118% no ajuste da véspera a 13,055%, na mínima do dia. O DI para janeiro de 2031 marcou 13,345%, também na mínima, vindo de 13,426% no ajuste antecedente. Economista-chefe do banco BMG, Flávio Serrano avalia que o gatilho para a redução dos DIs nesta quarta foi mais doméstico do que externo, uma vez que o rendimento dos títulos soberanos dos Estados Unidos ganhou ímpeto e o real teve performance melhor ante a divisa americana do que grande parte das moedas emergentes. Ao final da sessão, o dólar caiu 0,69% ante a divisa local. "Me parece mais que há otimismo em relação a uma possível mudança na comunicação do BC", diz Serrano, destacando as discussões do mercado sobre se o BC vai retirar ou não o termo "bastante" que acompanha a palavra "prolongado" de seu comunicado, expressão que faz referência ao horizonte em que a Selic deve ser mantida em 15%. A exclusão da palavra "bastante", conforme um grupo de analistas espera, deve ser interpretada como senha para um corte em janeiro de 2026. "Se o Copom retirar o 'bastante' do comunicado, isso não significa que vai cortar em dezembro, mas a aposta de corte em janeiro vai ganhar força", diz o economista-chefe do BMG.

Marianna Costa, economista-chefe da Mirae Asset, menciona a melhora do ambiente externo e a baixa liquidez no mercado local de renda fixa como outros vetores que contribuíram para o fechamento da curva. "Lá fora houve um pouco mais de otimismo no pregão, com um pouco mais de apetite por risco, mas o DXY termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis moedas fortes está estável, então não é um fluxo forte", afirma Costa. "Não vejo um gatilho específico para a queda dos DIs, mas mais o mercado se posicionando para um eventual BC mais ameno ou um pouco menos 'durão'", comentou. Os agentes também estarão atentos, de acordo com a economista, ao resultado do modelo da autoridade monetária para a inflação, que deve ceder ligeiramente em sua visão. O destaque será a projeção para a alta anual do IPCA até o segundo trimestre de 2027, atual horizonte relevante para a política monetária.