EUA: Ala conservadora da Suprema Corte é cética sobre poder unilateral de Trump para tarifas

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Juízes conservadores da Suprema Corte dos Estados Unidos indicavam ceticismo em relação às alegações de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria poder para impor tarifas de forma unilateral, aspecto importante de sua agenda econômica. A discussão sobre o tema é vista como o maior teste jurídico de seu mandato e pode limitar o alcance do poder executivo nas questões econômicas.

O debate gira em torno de tarifas criadas por Trump sobre importações de países como Canadá, China e México, além de tarifas "recíprocas" para outras nações, justificadas por uma declaração de emergência nacional sobre o tráfico de drogas. A Constituição americana determina que o Congresso é o responsável por criar impostos e tarifas, mas a atual administração defende que as tarifas são pilares da política econômica. O julgamento ocorre depois que tribunais de instâncias inferiores decidiram que a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência de 1977 (IEEPA, em inglês) não concede poder ilimitado sobre as taxas nas importações.

O juiz Neil Gorsuch alertou que a tese de Trump poderia transferir um poder essencial do Congresso para o Executivo, perguntando se "o poder de alcançar os bolsos dos americanos não pertence, desde a fundação, ao Congresso". O presidente da Corte, John Roberts, também demonstrou dúvidas.

Os advogados que contestam as tarifas tentam explorar o ceticismo da ala conservadora em relação a esse tipo de ampliação de poder presidencial. Eles evocam o princípio da não delegação de poderes, segundo o qual o Congresso não pode transferir a outro órgão - nem mesmo ao presidente - sua autoridade de legislar e criar tarifas.

Uma derrota para Trump pode obrigar o governo a devolver parte dos US$ 195 bilhões arrecadados e limitar o poder presidencial para adotar medidas econômicas sem aval do Congresso. Trump ajudou a moldar a maioria conservadora da Suprema Corte já que nomeou três dos noves juízes. A decisão da Suprema Corte deve sair nas próximas semanas ou meses.

(*Fonte: Associated Press).

