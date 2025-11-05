EUA: Ala conservadora da Suprema Corte é cética sobre poder unilateral de Trump para tarifas

Juízes conservadores da Suprema Corte dos Estados Unidos indicavam ceticismo em relação às alegações de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria poder para impor tarifas de forma unilateral, aspecto importante de sua agenda econômica. A discussão sobre o tema é vista como o maior teste jurídico de seu mandato e pode limitar o alcance do poder executivo nas questões econômicas.

O debate gira em torno de tarifas criadas por Trump sobre importações de países como Canadá, China e México, além de tarifas "recíprocas" para outras nações, justificadas por uma declaração de emergência nacional sobre o tráfico de drogas. A Constituição americana determina que o Congresso é o responsável por criar impostos e tarifas, mas a atual administração defende que as tarifas são pilares da política econômica. O julgamento ocorre depois que tribunais de instâncias inferiores decidiram que a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência de 1977 (IEEPA, em inglês) não concede poder ilimitado sobre as taxas nas importações.