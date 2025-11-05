Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estoques de petróleo nos EUA sobem 5,202 milhões de barris, mostra DoE

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Os estoques de petróleo nos Estados Unidos subiram 5,202 milhões de barris, a 421,168 milhões de barris na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam queda de 100 mil barris.

Os estoques de gasolina cederam 4,729 milhões de barris, a 206,009 milhões de barris, recuo mais intenso que o projetado, de 1,3 milhão de barris. Já os estoques de destilados caíram 643 mil barris, a 111,546 milhões de barris, menos que a queda esperada de 1,6 milhão de barris.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias caiu de 86,6% a 86%, ante expectativa de alta a 87,4%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram subiram 300 mil barris, a 22,865 milhões de barris. A produção média diária de petróleo subiu para 13,651 milhões de barris na semana.

Já os estoques das Reservas Estratégicas do governo (SPR, em inglês) subiram 498 mil barris na semana, a 409,595 milhões. Fonte: Dow Jones Newswires.

Tags

EUA

