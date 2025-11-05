Estoques de petróleo nos EUA sobem 5,202 milhões de barris, mostra DoE

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos subiram 5,202 milhões de barris, a 421,168 milhões de barris na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam queda de 100 mil barris.

Os estoques de gasolina cederam 4,729 milhões de barris, a 206,009 milhões de barris, recuo mais intenso que o projetado, de 1,3 milhão de barris. Já os estoques de destilados caíram 643 mil barris, a 111,546 milhões de barris, menos que a queda esperada de 1,6 milhão de barris.