Encomendas à indústria na Alemanha sobem 1,1% em setembro ante agosto
As encomendas à indústria da Alemanha tiveram expansão de 1,1% em setembro ante agosto, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta quarta-feira, 5, pelo escritório de estatísticas do país, o Destatis. O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 0,7% no período.
Apenas as encomendas externas aumentaram 3,5% em setembro ante o mês anterior, mas as encomendas domésticas sofreram contração de 2,5%.
Na comparação anual, as encomendas totais registraram queda de 4,3% em setembro.
Os dados de encomendas de agosto foram revisados, passando a mostrar baixa mensal de 0,4% e acréscimo anual de 2,1%.