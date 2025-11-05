Encomendas à indústria na Alemanha sobem 1,1% em setembro ante agosto

As encomendas à indústria da Alemanha tiveram expansão de 1,1% em setembro ante agosto, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta quarta-feira, 5, pelo escritório de estatísticas do país, o Destatis. O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 0,7% no período.

Apenas as encomendas externas aumentaram 3,5% em setembro ante o mês anterior, mas as encomendas domésticas sofreram contração de 2,5%.