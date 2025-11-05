Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Encomendas à indústria na Alemanha sobem 1,1% em setembro ante agosto

Autor Agência Estado
As encomendas à indústria da Alemanha tiveram expansão de 1,1% em setembro ante agosto, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta quarta-feira, 5, pelo escritório de estatísticas do país, o Destatis. O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 0,7% no período.

Apenas as encomendas externas aumentaram 3,5% em setembro ante o mês anterior, mas as encomendas domésticas sofreram contração de 2,5%.

Na comparação anual, as encomendas totais registraram queda de 4,3% em setembro.

Os dados de encomendas de agosto foram revisados, passando a mostrar baixa mensal de 0,4% e acréscimo anual de 2,1%.

