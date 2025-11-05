Conta de água e esgoto ficará mais cara a partir desta quarta

Conta de água e esgoto ficará 9,73% mais cara / Crédito: FERNANDA BARROS

A conta de água e esgoto no Ceará ficará 9,73% mais cara a partir desta quarta-feira, dia 5. Com a revisão, o valor médio dos serviços nos 152 municípios atendidos pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) passa a ser de R$ 6,90 por metro cúbico (m³). O reajuste aprovado no início deste mês pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce) terá impacto na conta de 5,67 milhões de consumidores no Estado.

Na época, a Cagece informou que a revisão extraordinária considera os custos operacionais e de manutenção incorridos em 2024, visando assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da empresa e a sustentabilidade das operações. "Dessa forma, a Cagece garantirá os investimentos necessários à manutenção, expansão e melhoria contínua dos sistemas de abastecimento e esgotamento sanitário do Estado", complementou em comunicado. Também reforçou que a revisão tarifária contempla o cumprimento das metas pactuadas de universalização, qualidade e continuidade dos serviços públicos, conforme estabelecido nos contratos de programa firmados pela companhia com os municípios.