China vai retirar 15 empresas dos EUA da lista de controle de exportações

A China anunciou que suspenderá as restrições impostas a 15 empresas americanas incluídas em sua lista de controle de exportações, em um gesto de implementação do consenso alcançado nas negociações econômicas e comerciais entre Pequim e Washington em Kuala Lumpur. As medidas entrarão em vigor a partir de 10 de novembro, informou um porta-voz do Ministério do Comércio chinês nesta quarta-feira.

Segundo o ministério, as companhias haviam sido incluídas na lista em março, por meio do Anúncio nº 13 de 2025, que proibia exportações de itens de uso duplo - materiais e tecnologias com aplicação tanto civil quanto militar - a essas entidades. Entre elas estão Leidos, Gibbs & Cox, IP Video Market Info, Sourcemap, Skydio, Rapid Flight, Red Six Solutions, Shield AI, HavocAI, Neros Technologies, Group W, Aerkomm, General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems e AeroVironment.