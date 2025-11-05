Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CAE do Senado inicia sessão que analisará projeto para isentar do IR salários de até 5 mil

CAE do Senado inicia sessão que analisará projeto para isentar do IR salários de até 5 mil

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado iniciou na manhã desta quarta-feira, 5, a sessão para analisar o Projeto de Lei 1.087/2025, que amplia a isenção do Imposto de Renda (IR) para salários de até R$ 5 mil.

O relatório foi lido na terça, 4, e a expectativa é que, nesta quarta, o colegiado debata e vote o projeto.

Há a expectativa de apoio de senadores aliados ao governo e da oposição. Caso aprovado, a proposta pode ir a plenário ainda nesta quarta-feira.

Depois de um mês de críticas, o relator no Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), recuou e manteve todos os pontos feitos pelo seu adversário político, o deputado Arthur Lira (PP-AL), durante a tramitação na Câmara.

A decisão contraria a intenção inicial do senador, que defendia mudanças no texto, como forma de deixar suas digitais no projeto, em uma disputa pela paternidade da proposta. Renan e Lira devem concorrer ao Senado em 2026.

Até a semana passada, Renan afirmava que o texto de Lira continha inconstitucionalidades, porque só previa a compensação para a isenção do Imposto de Renda.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar