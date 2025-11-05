CAE do Senado inicia sessão que analisará projeto para isentar do IR salários de até 5 mil

O relatório foi lido na terça, 4, e a expectativa é que, nesta quarta, o colegiado debata e vote o projeto.

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado iniciou na manhã desta quarta-feira, 5, a sessão para analisar o Projeto de Lei 1.087/2025, que amplia a isenção do Imposto de Renda (IR) para salários de até R$ 5 mil.

Há a expectativa de apoio de senadores aliados ao governo e da oposição. Caso aprovado, a proposta pode ir a plenário ainda nesta quarta-feira.

Depois de um mês de críticas, o relator no Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), recuou e manteve todos os pontos feitos pelo seu adversário político, o deputado Arthur Lira (PP-AL), durante a tramitação na Câmara.

A decisão contraria a intenção inicial do senador, que defendia mudanças no texto, como forma de deixar suas digitais no projeto, em uma disputa pela paternidade da proposta. Renan e Lira devem concorrer ao Senado em 2026.

Até a semana passada, Renan afirmava que o texto de Lira continha inconstitucionalidades, porque só previa a compensação para a isenção do Imposto de Renda.