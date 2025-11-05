Bolsas de NY fecham em alta com dados acima do esperado nos EUA e recuperação de techs

O índice Dow Jones teve alta de 0,47%, aos 47.311,00 pontos. Já o S&P 500 encerrou em alta de 0,36%, aos 6.796,31 pontos e o Nasdaq subiu 0,64%, aos 23.499,80 pontos.

As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta quarta-feira, 05, em alta, recuperando parcialmente as perdas registradas na terça, 04. Dados de serviço dos EUA melhores que o esperado ajudaram a acalmar o mercado acionário, em meio ao shutdown mais longo da história.

Após começarem o dia sem direção, os índices ganharam força e firmaram alta após a publicação dos dados do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços nos EUA, que superaram a expectativa de analistas em ambas as leituras da S&P Global e do ISM.

Impulsionado por um avanço em bloco do setor de tecnologia, o Nasdaq teve o melhor desempenho nesta quarta. A Meta (+1,38%), Alphabet (+2,44%), IBM (+1,97%) e Intel (+3,65%) estão entre as empresas que se destacaram entre os ganhos.

A AMD subiu 2,31% após divulgar ganhos acima do esperado na terça. Já a Super Micro Computer, que também divulgou balanço, marcou um tombo de 11,33%, com lucro e receita abaixo das expectativas. A Qualcomm, que deve divulgar resultados após o fechamento do mercado, avançou 3,98%.

A Novo Nordisk reduziu as projeções de crescimento, mas o American Depositary Receipt (ADR) da empresa conseguiu fechar em alta de 0,44%, em meio a disputas com a Pfizer pela compra da Metsera - que teve baixa de 2,46%, após disparar 20% na sessão anterior