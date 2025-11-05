Bolsas da Europa fecham em alta com melhora de humor em NY e de olho em balanços

Em Londres, o FTSE 100 avançou 0,64%, a 9.777,08 pontos, em recorde de fechamento. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,42%, a 24.048,87 pontos. Em Paris, o CAC 40 avançou 0,08%, a 8.074,23 pontos. Em Milão, o FTSE MIB teve alta 0,41%, a 43.438,49 pontos. Em Madri, o Ibex 35 ganhou de 0,49%, a 16.101,08 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 subiu 0,69%, a 8.484,01 pontos. As cotações são preliminares.

Após sessão volátil, as bolsas da Europa fecharam em alta nesta quarta-feira, 5, seguindo os ganhos dos mercados acionários de Nova York, que recuperaram ímpeto após a divulgação dos índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) dos EUA. Assim, as preocupações sobre a valorização excessiva de ações de tecnologia ficaram em segundo plano ao fim do pregão.

A preocupação com uma possível correção nos mercados acionários nos próximos meses, em meio a supervalorização de ações, deu uma trégua hoje e o apetite por risco voltou a prevalecer na Europa. Ainda sim, o subíndice de tecnologia do Stoxx Europe 600 tinha queda de 0,81%. A alemã SAP subiu 0,64% e a holandesa de chips ASML teve baixa de 1,06%.

Da temporada de balanços, o destaque foi a Novo Nordisk, que caiu mais de 4% em Copenhague. O grupo farmacêutico dinamarquês divulgou lucro trimestral um pouco acima do esperado, mas reduziu seu guidance para o ano. Em Frankfurt, a BMW (+6,63%) espera forte demanda em 2026, após lucros robustos no terceiro trimestre.

No âmbito macroeconômico, a revisão de PMIs mostrou que, em outubro, o setor de serviços se expandiu mais do que inicialmente estimado na zona do euro e no Reino Unido. Na Alemanha, as encomendas à indústria tiveram expansão mensal de 1,1% em setembro, acima da previsão dos analistas.