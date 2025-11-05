Bolsas da Europa ampliam perdas em meio a temores sobre valorização de tecnologia
Por Sergio Caldas*
São Paulo, 05/11/2025 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quarta-feira, ampliando perdas de ontem, à medida que preocupações sobre a valorização excessiva de ações de tecnologia continuam pesando no sentimento.
Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,39%, a 568,35 pontos. Apenas o subíndice de tecnologia tinha queda de 1,1%.
Ontem, as bolsas de Nova York sofreram perdas de até 2%, à medida que investidores venderam ações relacionadas à inteligência artificial (IA) em meio a temores de que empresas de tecnologia estejam se valorizando excessivamente.
Investidores na Europa também digerem balanços corporativos e dados econômicos locais
Da temporada de balanços, destaque para a Novo Nordisk, que subia 2% em Copenhague no horário acima, revertendo queda de 4,5% do início dos negócios. O grupo farmacêutico dinamarquês divulgou lucro trimestral um pouco acima do esperado, mas reduziu seu guidance para o ano.
No âmbito macroeconômico, revisão de PMIs mostrou que, em outubro, o setor de serviços se expandiu mais do que inicialmente estimado na zona do euro e no Reino Unido. Na Alemanha, as encomendas à indústria tiveram expansão mensal de 1,1% em setembro, maior do que se previa.
Às 6h53 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,12%, a de Paris recuava 0,21% e a de Frankfurt cedia 0,65%. As de Milão e Madri, por sua vez, tinham respectivas perdas de 0,31% e 0,65%. Na contramão, a de Lisboa subia 0,35%.
