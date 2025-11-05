Bolsas da Europa ampliam perdas em meio a temores sobre valorização de tecnologia

São Paulo, 05/11/2025 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quarta-feira, ampliando perdas de ontem, à medida que preocupações sobre a valorização excessiva de ações de tecnologia continuam pesando no sentimento.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,39%, a 568,35 pontos. Apenas o subíndice de tecnologia tinha queda de 1,1%.

Ontem, as bolsas de Nova York sofreram perdas de até 2%, à medida que investidores venderam ações relacionadas à inteligência artificial (IA) em meio a temores de que empresas de tecnologia estejam se valorizando excessivamente.

Investidores na Europa também digerem balanços corporativos e dados econômicos locais

Da temporada de balanços, destaque para a Novo Nordisk, que subia 2% em Copenhague no horário acima, revertendo queda de 4,5% do início dos negócios. O grupo farmacêutico dinamarquês divulgou lucro trimestral um pouco acima do esperado, mas reduziu seu guidance para o ano.