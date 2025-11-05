Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, após queda em NY puxada por IA

Agência Estado
Agência Estado
Por Sergio Caldas

São Paulo, 05/11/2025 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta terça-feira, com perdas mais acentuadas no Japão e na Coreia do Sul, um dia após Wall Street cair de forma generalizada em meio a uma liquidação de ações ligadas à inteligência artificial (IA).

O índice japonês Nikkei recuou 2,50% em Tóquio, a 50.212,27 pontos, depois de chegar a tombar mais de 4,5% durante o pregão. Apenas o gigante de tecnologia SoftBank Group despencou 10%, em meio a temores sobre seus investimentos em IA.

O sul-coreano Kospi amargou queda ainda mais expressiva em Seul, de 2,85%, a 4.004,42 pontos, pressionado por Samsung Electronics (-4,1%) e SK Hynix (-1,2%), que recentemente fecharam uma parceria em IA com a americana Nvidia.

Em outras partes da Ásia, o Taiex caiu 1,42% em Taiwan, a 27.717,06 pontos, e o Hang Seng teve baixa apenas marginal em Hong Kong, de 0,07%, a 25.935,41 pontos.

Driblando o mau humor na região, os mercados da China continental asseguraram ganhos moderados, de 0,23% do Xangai Composto, a 3.969,25 pontos, e de 0,45% do menos abrangente Shenzhen Composto, a 2.497,89 pontos, após dados de atividade de serviços melhores do que o esperado.

Ontem, as bolsas de Nova York sofreram perdas de até 2%, à medida que investidores venderam ações relacionadas à IA diante de preocupações de que empresas de tecnologia estejam se valorizando excessivamente. O temor foi deflagrado pela Palantir, empresa de software cujo valor de mercado quintuplicou nos últimos 12 meses.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou levemente no vermelho, com baixa de 0,13% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.802,00 pontos.

Contato: [email protected]

