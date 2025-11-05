Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BMW espera forte demanda em 2026 após lucros serem impulsionados por redução de custos

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A BMW relatou um aumento nos lucros do terceiro trimestre deste ano após a queda nos custos e afirmou que está no caminho certo para atingir suas metas anuais, com uma forte demanda esperada para seu novo modelo iX3 impulsionando o crescimento no próximo ano, de acordo com balanço divulgado nesta quarta-feira, 5.

A montadora alemã de carros de luxo informou que o lucro após impostos para o terceiro trimestre foi de 1,70 bilhão de euros, um avnaço em relação aos 476 milhões de euros obtidos no mesmo período do ano passado. A receita, no entanto, caiu ligeiramente para 32,31 bilhões de euros, ficando abaixo das expectativas de consenso compiladas pela empresa, que eram de 33,84 bilhões de euros.

O grupo - que possui as marcas Mini e Rolls-Royce, além de sua marca homônima e um negócio de motocicletas - afirmou que está no caminho certo para atingir suas metas anuais, incluindo o objetivo de aumentar ligeiramente as entregas, apesar das projeções mais baixas para o mercado chinês no quarto trimestre.

A empresa recentemente reduziu suas previsões para 2025 devido à fraca demanda na China e às consequências das tarifas automotivas do presidente Trump, destacando desafios nos dois mercados mais importantes para a indústria automotiva.

A BMW prevê um impulso de crescimento positivo adicional em 2026, impulsionado por seu novo modelo iX3, o primeiro produzido sob sua plataforma Neue Klasse, afirmando que novos pedidos na Europa superaram significativamente suas expectativas. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

