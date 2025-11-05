BC: Riscos de alta e baixa para inflação seguem mais elevados do que o usual

O Comitê de Política Monetária (Copom) avaliou que os riscos para a inflação, tanto de alta quanto de baixa, seguem mais elevados do que o usual. O comitê voltou a citar três riscos de alta e três riscos de baixa no balanço. As informações estão no comunicado do colegiado para embasar a manutenção da Selic em 15,00% ao ano.

Entre os riscos de alta, destacou uma desancoragem das expectativas de inflação por período mais prolongado; uma maior resiliência na inflação de serviços do que a projetada em função de um hiato do produto mais positivo; e uma conjunção de políticas econômicas externa e interna que tenham impacto inflacionário maior que o esperado, por exemplo, por meio de uma taxa de câmbio persistentemente mais depreciada