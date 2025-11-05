BC repete que ambiente externo exige cautela de países emergentes em meio à tensão geopolítica

O Comitê de Política Monetária (Copom) voltou a repetir que o ambiente externo exige cautela de países emergentes, em meio à tensão geopolítica.

"O ambiente externo ainda se mantém incerto em função da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos, com reflexos nas condições financeiras globais", disse no comunicado para embasar a manutenção da Selic em 15,00% ao ano.