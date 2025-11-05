BC: manutenção da Selic no nível atual por período bastante prolongado assegura convergência

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central informou, nesta quarta-feira, 05, que considera a taxa Selic atual, de 15%, como suficiente para garantir a convergência da inflação à meta, desde que os juros sejam mantidos nesse nível por um período "bastante prolongado."

"O comitê avalia que a estratégia de manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta", diz o comunicado publicado há pouco pelo Copom, que manteve a taxa básica em 15%.