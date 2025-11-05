Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BC do Canadá deve cortar empregos em medida para se adequar ao orçamento

BC do Canadá deve cortar empregos em medida para se adequar ao orçamento

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Banco Central do Canadá deve cortar cerca de 10% postos de trabalho, o que representa cerca de 225 funcionários, segundo a Bloomberg. A medida é uma tentativa de reduzir custos em linha com o propósito do primeiro-ministro Mark Carney, ainda de acordo com a agência de notícias.

A ação está de acordo com o previsto no orçamento do país, divulgado ontem, que projetou uma redução das despesas operacionais de C$ 60 bilhões em cinco anos. No geral, a expectativa do governo canadense é de uma redução de 5% nos postos de trabalho no serviço público federal, o que equivale a cerca de 16.000 vagas.

Para o setor de infraestrutura, o primeiro-ministro Carney anunciou a destinação de C$ 51 bilhões ao longo de 10 anos. A verba será destinada a um fundo de infraestrutura que vai construir moradias, estradas e hospitais. Para a economista-chefe do TD Bank, Beata Caranci, o plano é baseado em uma crença de "construa e eles virão".

Outra mudança destacada por economistas é a previsão de diminuição na emissão de vistos de estudantes e de trabalho temporário. Economistas do Royal Bank of Canada afirmam que a medida "pode refletir as expectativas de novos candidatos ao visto H-1B", visto de trabalho dos Estados Unidos. Recentemente, Donald Trump impôs uma taxa de US$ 100.000 para o processamento do documento.

*Com informações de Dow Jones Newswires

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar