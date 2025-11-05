BC do Canadá deve cortar empregos em medida para se adequar ao orçamento

O Banco Central do Canadá deve cortar cerca de 10% postos de trabalho, o que representa cerca de 225 funcionários, segundo a Bloomberg. A medida é uma tentativa de reduzir custos em linha com o propósito do primeiro-ministro Mark Carney, ainda de acordo com a agência de notícias.

A ação está de acordo com o previsto no orçamento do país, divulgado ontem, que projetou uma redução das despesas operacionais de C$ 60 bilhões em cinco anos. No geral, a expectativa do governo canadense é de uma redução de 5% nos postos de trabalho no serviço público federal, o que equivale a cerca de 16.000 vagas.