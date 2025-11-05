Argentina: BC reduz taxa relacionada a pesos, após forte dolarização durante eleições

De acordo com o periódico argentino, desde o fim dos instrumentos de regulação do mercado Letras de Liquidez do BC (LEFIs), a instituição deixou para trás a taxa, mas, diante da "enorme volatilidade posterior", recorreu ao mecanismo para estabelecer uma referência para as taxas de juros.

O Banco Central da República da Argentina (BCRA) decidiu reduzir a taxa de juros pela qual absorve pesos do mercado através das rodadas simultâneas de 25% ao ano para 22% ao ano, em comunicado divulgado pela Bolsas e Mercados Argentinos (BYMA) nesta quarta-feira, segundo informações do Ámbito .

"Os operadores do mercado financeiro argumentaram que essa queda de três pontos porcentuais deveria ajudar a comprimir os rendimentos dos títulos denominados em pesos e contribuir para uma maior redução da taxa de recompra interbancária e das garantias do mercado de ações", explica o jornal.

Em outra reportagem, o La Nácion afirma que os argentinos entraram nas eleições legislativas com uma forte dolarização e taxas de juros do peso muito acima da inflação. Segundo o jornal, desde que a coligação do presidente Javier Milei venceu a disputa, o governo tem procurado normalizar o mercado do peso. "No entanto, existe uma linha tênue entre taxas de juros mais baixas e evitar a supervalorização do dólar", menciona.

Diante das notícias, o peso argentino operou fortalecido ante o dólar americano. Por volta das 17h50 (de Brasília), a moeda americana cedia a 1.451,14 no mercado oficial. No mercado paralelo, o dólar blue era vendido a 1.440 pesos no mercado paralelo, conforme o Âmbito.