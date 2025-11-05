Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

APS diz que aguarda TCU para ressarcir erário por irregularidades em contrato de TI

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A Autoridade Portuária de Santos (APS) afirma em nota enviada à Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que aguarda a ciência formal da decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) que, nesta quarta-feira, 05, julgou irregulares as contas relativas a um contrato de 2016 para serviços de tecnologia da informação. O TCU estima mais de R$ 15 milhões em prejuízo aos cofres públicos.

"O setor jurídico da APS, a partir da ciência formal da última decisão do TCU e análise do citado acórdão, adotará todas as medidas pertinentes com vistas ao ressarcimento do erário", afirma a APS.

O contrato com a empresa N2OTI foi firmado durante gestão anterior, quando a APS era nomeada Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp). Para o TCU, houve compra de licenças desnecessárias de sistemas s pagamento indevido por serviços de manutenção e suporte.

"Trata-se de um contrato de gestão anterior, de 2016, e que foi rescindido em 2020. A Autoridade Portuária de Santos fez, à época, diligências internas e encaminhou tempestivamente todas as informações e documentos ao TCU e demais autoridades acerca do caso. Houve investigação interna e funcionários foram punidos, inclusive com multas, atendendo determinação do TCU", diz a APS.

