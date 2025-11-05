ANP julga na quinta-feira pedido da Refit para impedimento de diretores por abuso de poder

A diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) julga na quinta-feira, a partir das 10 horas, o pedido da Refit de impedimento dos diretores Pietro Mendes e Symone Araújo para julgar assuntos relacionados à refinaria, depois que a empresa entrou com queixa-crime na Polícia Federal contra os dois executivos por supostos crimes de abuso de autoridade e prevaricação.

Os processos relativos ao caso foram incluídos nesta quarta-feira, 5, como extrapautas da sessão administrativa e terão como relator o diretor-geral, Artur Watt.