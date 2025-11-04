Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

UBS recebe sinal de apoio de parlamentares suíços sobre regras de capital

Autor Agência Estado
Parlamentares suíços criticaram uma proposta do governo sobre partes das novas regras de capital que afetam o UBS Group, em um sinal inicial de apoio crescente no Parlamento para uma postura mais branda em relação ao maior banco do país.

"Deve-se tomar cuidado para não exceder os padrões internacionais e a prática comum em centros financeiros concorrentes", afirmaram os parlamentares em uma carta nesta terça-feira, 04. "As regulamentações mais rigorosas devem garantir uma relação custo-benefício competitiva do regime de capital suíço".

O comitê estava debatendo medidas relacionadas a ativos fiscais diferidos e outros itens que devem aumentar os requisitos de capital do UBS em cerca de US$ 3 bilhões - e são separados de um pacote parlamentar maior sobre capital que poderia resultar em um aumento de US$ 23 bilhões nos requisitos de capital para o banco.

