UBS recebe sinal de apoio de parlamentares suíços sobre regras de capital

Parlamentares suíços criticaram uma proposta do governo sobre partes das novas regras de capital que afetam o UBS Group, em um sinal inicial de apoio crescente no Parlamento para uma postura mais branda em relação ao maior banco do país.

"Deve-se tomar cuidado para não exceder os padrões internacionais e a prática comum em centros financeiros concorrentes", afirmaram os parlamentares em uma carta nesta terça-feira, 04. "As regulamentações mais rigorosas devem garantir uma relação custo-benefício competitiva do regime de capital suíço".