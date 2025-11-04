UBS recebe sinal de apoio de parlamentares suíços sobre regras de capital
Parlamentares suíços criticaram uma proposta do governo sobre partes das novas regras de capital que afetam o UBS Group, em um sinal inicial de apoio crescente no Parlamento para uma postura mais branda em relação ao maior banco do país.
"Deve-se tomar cuidado para não exceder os padrões internacionais e a prática comum em centros financeiros concorrentes", afirmaram os parlamentares em uma carta nesta terça-feira, 04. "As regulamentações mais rigorosas devem garantir uma relação custo-benefício competitiva do regime de capital suíço".
O comitê estava debatendo medidas relacionadas a ativos fiscais diferidos e outros itens que devem aumentar os requisitos de capital do UBS em cerca de US$ 3 bilhões - e são separados de um pacote parlamentar maior sobre capital que poderia resultar em um aumento de US$ 23 bilhões nos requisitos de capital para o banco.