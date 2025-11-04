Telefónica amplia lucro no 3ºtri, mas corta dividendo e ação tomba 9% em Madri

A Telefónica registrou lucro líquido de 276 milhões de euros no terceiro trimestre de 2025, múltiplas vezes maior do que o ganho de 3 milhões de euros apurado em igual período do ano passado, de acordo com balanço divulgado pela companhia de telecomunicações espanhola nesta terça-feira, 4.

O Ebitda ajustado - medida de rentabilidade bastante acompanhada - da Telefónica cresceu 1,2% na mesma comparação, a 3,07 bilhões de euros, enquanto a receita diminuiu 1,5%, a 8,96 bilhões de euros. Junto com o balanço, a Telefónica informou que cortará pela metade os dividendos de 2026, para 15 centavos de euro por ação, ante 30 centavos de euro neste ano.