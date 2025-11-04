Taxas futuras de juros têm leve alta na ponta longa, com dólar e atenção no cenário fiscal

Depois de uma abertura com toda a curva próxima da estabilidade, o mercado futuro de juros operava perto do fim da manhã desta terça-feira, 4, com leve alta nos vencimentos mais longos, em um indicativo de aumento da percepção de risco. A alta do dólar e a realização do leilão títulos prefixados do Tesouro ajudam a pressionar as taxas, mas o mercado também observa movimentos políticos com reflexos na seara fiscal.

Para Guilherme Sousa, economista da Ativa Investimentos, existe no mercado um temor de que o texto sobre a reforma do Imposto de Renda que tramita no Congresso possa receber alterações com impacto negativo no fiscal. "O fiscal segue como tema muito sensível e vejo esse como o principal motivo pra esse aumento na parte mais longa da curva", afirma ele.