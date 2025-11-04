Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Taxas de juros devem ter sessão der oscilações contidas nesta véspera do Copom

Autor Agência Estado
O mercado futuro de juros promete uma sessão de oscilações contidas, a contar pela agenda pouco expressiva e pela proximidade da decisão de política monetária do Comitê de Política Monetária (Copom). Os dados da produção industrial brasileira em setembro são o principal indicador do dia, enquanto no mercado internacional as atenções vão para o relatório de empregos Jolts, também de setembro.

"Hoje iniciamos mais um dia de agenda econômica pouco relevante, onde a divulgação da PIM, mesmo com um número fora do consenso, não deve alterar significativamente a precificação da curva", afirma o cogestor da mesa de títulos públicos da Warren, Luís Felipe Laudisio. Ele chama a atenção ainda para a votação do PL da Reforma da Renda e para o edital do leilão de pós-fixados, onde serão ofertados os títulos com vencimento em 2030, 2035 e 2060.

O movimento dos ativos internacionais é de realização de lucros nas bolsas americanas, o dólar avança ante a ampla maioria das moedas, mas os retornos dos Treasuries recuam, devolvendo o avanço da véspera. No mercado americano, pesam as incertezas quanto à política monetária do Federal Reserve e o shutdown, que já dura 35 dias.

Quanto ao Copom, embora não se tenha dúvidas de que a taxa Selic será mantida em 15% amanhã, aumenta a expectativa de que o comitê formado pelos diretores do Banco Central passe a preparar o terreno para o início dos cortes dos juros, o que pode ser feito pela retirada da palavra "bastante" na frase que indica manutenção dos juros restritivos por prazo prolongado.

