Taxas de juros devem ter sessão der oscilações contidas nesta véspera do Copom

O mercado futuro de juros promete uma sessão de oscilações contidas, a contar pela agenda pouco expressiva e pela proximidade da decisão de política monetária do Comitê de Política Monetária (Copom). Os dados da produção industrial brasileira em setembro são o principal indicador do dia, enquanto no mercado internacional as atenções vão para o relatório de empregos Jolts, também de setembro.

"Hoje iniciamos mais um dia de agenda econômica pouco relevante, onde a divulgação da PIM, mesmo com um número fora do consenso, não deve alterar significativamente a precificação da curva", afirma o cogestor da mesa de títulos públicos da Warren, Luís Felipe Laudisio. Ele chama a atenção ainda para a votação do PL da Reforma da Renda e para o edital do leilão de pós-fixados, onde serão ofertados os títulos com vencimento em 2030, 2035 e 2060.