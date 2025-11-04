Taxas de juros devem ter sessão der oscilações contidas nesta véspera do Copom
O mercado futuro de juros promete uma sessão de oscilações contidas, a contar pela agenda pouco expressiva e pela proximidade da decisão de política monetária do Comitê de Política Monetária (Copom). Os dados da produção industrial brasileira em setembro são o principal indicador do dia, enquanto no mercado internacional as atenções vão para o relatório de empregos Jolts, também de setembro.
"Hoje iniciamos mais um dia de agenda econômica pouco relevante, onde a divulgação da PIM, mesmo com um número fora do consenso, não deve alterar significativamente a precificação da curva", afirma o cogestor da mesa de títulos públicos da Warren, Luís Felipe Laudisio. Ele chama a atenção ainda para a votação do PL da Reforma da Renda e para o edital do leilão de pós-fixados, onde serão ofertados os títulos com vencimento em 2030, 2035 e 2060.
O movimento dos ativos internacionais é de realização de lucros nas bolsas americanas, o dólar avança ante a ampla maioria das moedas, mas os retornos dos Treasuries recuam, devolvendo o avanço da véspera. No mercado americano, pesam as incertezas quanto à política monetária do Federal Reserve e o shutdown, que já dura 35 dias.
Quanto ao Copom, embora não se tenha dúvidas de que a taxa Selic será mantida em 15% amanhã, aumenta a expectativa de que o comitê formado pelos diretores do Banco Central passe a preparar o terreno para o início dos cortes dos juros, o que pode ser feito pela retirada da palavra "bastante" na frase que indica manutenção dos juros restritivos por prazo prolongado.