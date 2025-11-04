Starbucks vende 60% de sua operação na China em acordo de US$ 4 bilhões

A gigante do café afirmou que seus negócios na China terão um valor total superior a US$ 13 bilhões, incluindo a receita da venda da participação majoritária para a Boyu, o valor de sua participação de 40% e o valor de seus royalties. A Starbucks entrou na China há quase 30 anos e é reconhecida por ter contribuído para o crescimento da cultura do café no país.

A Starbucks anunciou nesta segunda-feira, 3, a formação de uma joint venture com a empresa de investimentos chinesa Boyu Capital para operar suas lojas na China. Segundo o acordo, a Boyu irá adquirir uma participação de 60% nas operações de varejo da Starbucks no país asiático, avaliada em US$ 4 bilhões (cerca de R$ 21,4 bilhões). A Starbucks irá manter uma participação de 40% na joint venture e irá licenciar a marca Starbucks.

A China é o segundo maior mercado da Starbucks fora dos EUA, com 8 mil lojas. Mas, nos últimos anos, a empresa de Seattle tem enfrentado dificuldades no país, ao competir com startups chinesas baratas e de rápido crescimento como a Luckin Coffee. As vendas nas mesmas lojas da Starbucks na China caíram nos últimos dois anos fiscais. Como resultado, a Starbucks tem procurado um parceiro para ajudá-la a expandir seus negócios na China, principalmente em cidades menores.

Em julho, o presidente e CEO da Starbucks, Brian Niccol, disse que a empresa estava avaliando cerca de 20 ofertas por uma participação na empresa. Niccol disse na segunda-feira que a Boyu compartilha o compromisso da Starbucks em proporcionar uma ótima experiência tanto para clientes quanto para funcionários. Também ajudará a Starbucks a atingir sua meta de chegar a 20 mil lojas na China ao longo do tempo, disse Niccol.

"O profundo conhecimento e experiência local da Boyu ajudarão a acelerar nosso crescimento na China, especialmente à medida que nos expandimos para cidades menores e novas regiões", disse Niccol em comunicado. O sócio da Boyu Capital, Alex Wong, disse que a Starbucks construiu uma conexão profunda com os consumidores chineses ao longo de quase três décadas. "Essa parceria reflete nossa crença compartilhada na força duradoura dessa marca e na oportunidade de trazer ainda mais inovação e relevância local para os clientes em toda a China", disse Wong em comunicado.

A sede da Starbucks na China permanecerá em Xangai. A Boyu Capital, fundada em 2011, tem escritórios em Xangai, Hong Kong, Singapura e Pequim. As empresas disseram que esperam finalizar o acordo no segundo trimestre do ano fiscal de 2026 da Starbucks - período que teve início no último dia 29 de setembro. (Com informações da Associated Press)