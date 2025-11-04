Renan: PL que aumenta tributação de fintechs e bets deve ser apreciado na CAE na semana que vem

"Não vai ser votado amanhã, porque o relator pediu um prazo a mais. Deve ficar para a semana que vem. Mas aqui nós votaremos", disse Renan a jornalistas, na saída de uma sessão da CAE.

O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE), Renan Calheiros (MDB-AL), confirmou nesta terça-feira, 4, que o Projeto de Lei (PL) 5.473/2025, que aumenta a tributação de bets e fintechs, não deve ser apreciado pelo colegiado na quarta-feira, 5. A votação deve ficar para a próxima semana, ele disse.

Originalmente, a previsão era de que o projeto de lei fosse votado ainda nesta terça-feira.

O relator, Eduardo Braga (MDB-AM), disse que ainda há uma série de questões a resolver no projeto, o que demanda mais tempo para análise. Entre os pontos que precisam ser negociados, ele citou o aumento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de seguradoras, a 15%, com implicações para o mercado.

"Eu acho que, para ajustar, talvez a gente tenha de deixar para a próxima semana", disse Braga, também na saída da sessão da CAE.

Indagado por jornalistas, Braga não descartou a possibilidade de incluir no projeto um aumento dos Juros sobre o Capital Próprio (JCP). A ação estava previsto na Medida Provisória (MP) 1.303, com alternativas à alta do IOF, mas acabou não sendo incluída no PL por Renan, autor do texto. Ele relatou não ter conversado com a Fazenda.