Reeves diz que Orçamento priorizará menor inflação e condições para corte de juros do BoE

A ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, disse que o Orçamento do governo - que será divulgado ainda neste mês - terá como foco a redução da inflação e a criação das condições para cortes nas taxas de juros do Banco da Inglaterra (BoE), em discurso feito nesta terça-feira. Segundo ela, a ação visa apoiar o crescimento econômico e melhorar o custo de vida.

"Meu orçamento será um orçamento para o crescimento, com a equidade no seu cerne, um orçamento que apoie as empresas - para criar empregos e inovar", afirmou. Na ocasião, ela não descartou um aumento de impostos - o que muitos economistas consideram como a única maneira de o governo alcançar seus outros objetivos -, mas defendeu que irá proteger as famílias da inflação e das taxas de juro elevadas.