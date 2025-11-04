Reeves diz que Orçamento priorizará menor inflação e condições para corte de juros do BoE
A ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, disse que o Orçamento do governo - que será divulgado ainda neste mês - terá como foco a redução da inflação e a criação das condições para cortes nas taxas de juros do Banco da Inglaterra (BoE), em discurso feito nesta terça-feira. Segundo ela, a ação visa apoiar o crescimento econômico e melhorar o custo de vida.
"Meu orçamento será um orçamento para o crescimento, com a equidade no seu cerne, um orçamento que apoie as empresas - para criar empregos e inovar", afirmou. Na ocasião, ela não descartou um aumento de impostos - o que muitos economistas consideram como a única maneira de o governo alcançar seus outros objetivos -, mas defendeu que irá proteger as famílias da inflação e das taxas de juro elevadas.
Na fala, Reeves ainda sinalizou que continuará lutando por serviços públicos mais produtivos e eficientes em todo o governo, gerando economias e eliminando o "desperdício onde quer que o encontre". Para a ministra, uma economia em crise, baixa produtividade e queda no padrão de vida não são, de "maneira algum", o destino do Reino Unido e, por isso, afirmou que o governo está determinado a romper o ciclo de declínio.
"Iremos mais longe e mais rápido no planejamento, na estratégia industrial, na reforma da regulamentação, tudo para gerar crescimento em toda a nossa economia, em todas as partes do nosso país", ressaltou, ao dizer que o mercado sabe que o compromisso dela com as regras fiscais é "inabalável".Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente