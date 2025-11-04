Produção industrial cresceu 0,1% no 3º trimestre ante 2º trimestre, revela IBGE
A produção industrial brasileira cresceu 0,1% no terceiro trimestre de 2025 ante o segundo trimestre do ano, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 4.
O resultado significa o terceiro trimestre consecutivo positivo, na série em comparação ao trimestre imediatamente anterior, com ajuste sazonal. No quarto trimestre de 2024, a produção tinha recuado 0,1%, voltando ao positivo no primeiro trimestre de 2025, alta de 0,2%, e no segundo trimestre de 2025, elevação de 0,2%.
"A produção permanece no positivo, mas com a mesma leitura dos trimestres anteriores: resultados positivos, porém muito próximos da estabilidade", apontou André Macedo, gerente da pesquisa do IBGE.
Na comparação com o terceiro trimestre de 2024, a produção industrial avançou 0,5% no terceiro trimestre de 2025.