Produção industrial cresceu 0,1% no 3º trimestre ante 2º trimestre, revela IBGE

A produção industrial brasileira cresceu 0,1% no terceiro trimestre de 2025 ante o segundo trimestre do ano, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 4.

O resultado significa o terceiro trimestre consecutivo positivo, na série em comparação ao trimestre imediatamente anterior, com ajuste sazonal. No quarto trimestre de 2024, a produção tinha recuado 0,1%, voltando ao positivo no primeiro trimestre de 2025, alta de 0,2%, e no segundo trimestre de 2025, elevação de 0,2%.