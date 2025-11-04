Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Produção industrial cai 0,4% em setembro ante agosto, revela IBGE

Autor Agência Estado
Agência Estado
A produção industrial caiu 0,4% em setembro ante agosto, na série com ajuste sazonal, informou na manhã desta terça-feira, 4, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação a setembro de 2024, a produção subiu 2,0%.

No acumulado do ano até setembro, a indústria subiu 1,0%.

No acumulado em 12 meses, houve alta de 1,5% até setembro.

Média Móvel Trimestral

O índice de Média Móvel Trimestral da indústria registrou alta de 0,1% em setembro.

