Produção industrial cai 0,4% em setembro ante agosto, revela IBGE
A produção industrial caiu 0,4% em setembro ante agosto, na série com ajuste sazonal, informou na manhã desta terça-feira, 4, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação a setembro de 2024, a produção subiu 2,0%.
No acumulado do ano até setembro, a indústria subiu 1,0%.
No acumulado em 12 meses, houve alta de 1,5% até setembro.
Média Móvel Trimestral
O índice de Média Móvel Trimestral da indústria registrou alta de 0,1% em setembro.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente