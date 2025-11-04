Prio: lucro líquido soma US$ 91,6 Mi no 3tri25, queda de 44% ante 3tri24

A Prio registrou lucro líquido de US$ 91,6 milhões no terceiro trimestre de 2025, recuo de 44% quando comparado ao mesmo período do ano anterior, informou a petroleira nesta terça-feira, 4. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) alcançou US$ 309,2 milhões entre julho e setembro deste ano, uma queda de 4% na base anual. A margem Ebitda diminuiu 13 pontos porcentuais(p.p.), para 55%.

Já o Ebitda ajustado, que desconsidera os efeitos não recorrentes, caiu 2% no trimestre em comparação ao mesmo intervalo do ano passado, para US$ 320 milhões. A margem Ebitda ajustada foi de 57%, queda de 12 p.p. na mesma base de comparação. A receita líquida atingiu US$ 557,6 milhões, valor 18% maior a igual período de 2024, reflexo da queda de 13,4% no preço do petróleo tipo Brent e do volume de vendas na comparação anual. Ao final de setembro, a dívida líquida da petrolífera era de US$ 2,820 bilhões, resultado US$ 50 milhões maior quando comparado ao segundo trimestre de 2025. A alavancagem, medida pela dívida líquida por Ebitda ajustado, encerrou o período em 2,0 vezes, contra 1,8 vez registrado no trimestre imediatamente anterior. A produção total da Prio no terceiro trimestre foi abatida pela parada do campo de Peregrino, maior produtor da companhia no segundo trimestre do ano.