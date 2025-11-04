Pinterest desaponta em resultados do 3ºtri e ação tomba 18% no after hours de NY
O Pinterest divulgou resultados fracos para o terceiro trimestre de 2025 nesta terça-feira, 04. O lucro por ação ajustado para o trimestre foi de US$ 0,38, abaixo da estimativa de consenso da FactSet de US$ 0,42. A receita do trimestre atingiu US$ 1,05 bilhão, em linha com as expectativas, e aumentou 17% em relação ao mesmo período do ano anterior.
O número de usuários mensais superou as expectativas e atingiu um marco de 600 milhões, mas a receita média por usuário foi menor do que o esperado, em US$ 1,78.
O guidance de receita para o quarto trimestre também decepcionou, enquanto a perspectiva da empresa para o Ebitda ajustado, ou ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ficaram em linha com as expectativas.
Às 19h11 (de Brasília), as ações do Pinterest cediam 18,23% no after hours de Nova York.
(*Fonte: Dow Jones Newswires).
