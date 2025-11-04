Pinterest desaponta em resultados do 3ºtri e ação tomba 18% no after hours de NY

O Pinterest divulgou resultados fracos para o terceiro trimestre de 2025 nesta terça-feira, 04. O lucro por ação ajustado para o trimestre foi de US$ 0,38, abaixo da estimativa de consenso da FactSet de US$ 0,42. A receita do trimestre atingiu US$ 1,05 bilhão, em linha com as expectativas, e aumentou 17% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O número de usuários mensais superou as expectativas e atingiu um marco de 600 milhões, mas a receita média por usuário foi menor do que o esperado, em US$ 1,78.