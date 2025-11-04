Odontoprev: Lucro líquido soma R$ 128,7 milhões no 3tri25, queda de 9,2% ante 3tri24

A operadora de planos odontológicos Odontoprev apresentou lucro líquido de R$ 128,7 milhões no terceiro trimestre deste ano, queda de 9,2% em relação ao mesmo período de 2024. De julho a setembro, a receita líquida do período totalizou R$ 602,2 milhões, alta anual de 5,4%.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) alcançou R$ 178,0 milhões, crescimento de 0,9%, na mesma base de comparação.