Odontoprev: Lucro líquido soma R$ 128,7 milhões no 3tri25, queda de 9,2% ante 3tri24
A operadora de planos odontológicos Odontoprev apresentou lucro líquido de R$ 128,7 milhões no terceiro trimestre deste ano, queda de 9,2% em relação ao mesmo período de 2024. De julho a setembro, a receita líquida do período totalizou R$ 602,2 milhões, alta anual de 5,4%.
O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) alcançou R$ 178,0 milhões, crescimento de 0,9%, na mesma base de comparação.
No período, o índice de sinistralidade ficou em 40,6%, aumento de 2,9 pontos porcentuais (p.p.) na comparação anual. O tíquete médio é de R$ 22,44, elevação de 2,2% em relação ao mesmo período do ano passado.
A Odontoprev fechou o terceiro trimestre com 9,131 milhões de clientes, elevação de 3,6%. No período, houve uma adição líquida de 150,7 mil beneficiários, crescimento 3,2 vezes o ingresso de novos clientes ante mesmo intervalo de 2024.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente