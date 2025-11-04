Novo Nordisk sobe lance para adquirir Metsera em proposta considerada "superior" pela empresa

"A aquisição estaria alinhada à estratégia de longo prazo da Novo Nordisk de desenvolver medicamentos inovadores e diferenciados e tratar milhões de pessoas a mais que vivem com obesidade, diabetes e suas comorbidades associadas", explica a declaração da farmacêutica.

A dinamarquesa Novo Nordisk confirmou que apresentou uma nova proposta para a aquisição da Metsera, de acordo com nota divulgada nesta terça-feira, 04. A atualização foi considerada "superior" pelo conselho de administração da empresa de biotecnologia americana, que também é disputada pela Pfizer.

Os termos da proposta atualizada contemplam que a Novo Nordisk adquirirá todas as ações ordinárias em circulação da Metsera ao preço de US$ 62,20 por ação em dinheiro (equivalente a um valor patrimonial agregado aproximado de US$ 7,2 bilhões ou um valor de mercado aproximado de US$ 6,7 bilhões).

Também se soma à proposta direitos de valor contingente (CVRs) de até US$ 24,00 por ação em dinheiro (ou um valor agregado aproximado de até US$ 2,8 bilhões), com base no cumprimento de determinadas metas clínicas e regulatórias, totalizando aproximadamente US$ 10 bilhões. Os CVRs são instrumentos financeiros dados a acionistas como uma garantia de pagamento futuro caso certos gatilhos sejam atingidos.

Ainda, segundo a Novo Nordisk, o pagamento em dinheiro será efetuado na assinatura do contrato em troca de ações preferenciais sem direito a voto, representando 50% do capital social da Metsera. Na nota também é mencionado que a proposta está sujeita aos termos do acordo de fusão da Pfizer com a Metsera.

"De acordo com os termos do acordo da Pfizer, a Pfizer tem o direito de negociar com a Metsera ajustes no acordo para que nossa proposta deixe de ser considerada superior", acrescenta.