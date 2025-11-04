Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Novo Nordisk sobe lance para adquirir Metsera em proposta considerada "superior" pela empresa

Autor Agência Estado
A dinamarquesa Novo Nordisk confirmou que apresentou uma nova proposta para a aquisição da Metsera, de acordo com nota divulgada nesta terça-feira, 04. A atualização foi considerada "superior" pelo conselho de administração da empresa de biotecnologia americana, que também é disputada pela Pfizer.

"A aquisição estaria alinhada à estratégia de longo prazo da Novo Nordisk de desenvolver medicamentos inovadores e diferenciados e tratar milhões de pessoas a mais que vivem com obesidade, diabetes e suas comorbidades associadas", explica a declaração da farmacêutica.

Os termos da proposta atualizada contemplam que a Novo Nordisk adquirirá todas as ações ordinárias em circulação da Metsera ao preço de US$ 62,20 por ação em dinheiro (equivalente a um valor patrimonial agregado aproximado de US$ 7,2 bilhões ou um valor de mercado aproximado de US$ 6,7 bilhões).

Também se soma à proposta direitos de valor contingente (CVRs) de até US$ 24,00 por ação em dinheiro (ou um valor agregado aproximado de até US$ 2,8 bilhões), com base no cumprimento de determinadas metas clínicas e regulatórias, totalizando aproximadamente US$ 10 bilhões. Os CVRs são instrumentos financeiros dados a acionistas como uma garantia de pagamento futuro caso certos gatilhos sejam atingidos.

Ainda, segundo a Novo Nordisk, o pagamento em dinheiro será efetuado na assinatura do contrato em troca de ações preferenciais sem direito a voto, representando 50% do capital social da Metsera. Na nota também é mencionado que a proposta está sujeita aos termos do acordo de fusão da Pfizer com a Metsera.

"De acordo com os termos do acordo da Pfizer, a Pfizer tem o direito de negociar com a Metsera ajustes no acordo para que nossa proposta deixe de ser considerada superior", acrescenta.

