Nossa meta é que o contrato do túnel Santos-Guarujá seja assinado até dezembro, diz Costa Filho

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse, nesta terça-feira, que a meta é assinar o contrato do túnel Santos-Guarujá até o fim do ano e iniciar as obras na 2ª quinzena de janeiro. Ele concede entrevista ao programa "Bom Dia, Ministro" da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

"Nossa meta é que o contrato seja assinado até dezembro e eu tive, recentemente, conversando com a construtora, que teve institucionalmente no nosso ministério, e a nossa expectativa é que entre o dia 15 de janeiro a dia 30 nós possamos iniciar a obra", afirmou.