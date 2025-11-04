Nossa meta é que o contrato do túnel Santos-Guarujá seja assinado até dezembro, diz Costa Filho
O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse, nesta terça-feira, que a meta é assinar o contrato do túnel Santos-Guarujá até o fim do ano e iniciar as obras na 2ª quinzena de janeiro. Ele concede entrevista ao programa "Bom Dia, Ministro" da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).
"Nossa meta é que o contrato seja assinado até dezembro e eu tive, recentemente, conversando com a construtora, que teve institucionalmente no nosso ministério, e a nossa expectativa é que entre o dia 15 de janeiro a dia 30 nós possamos iniciar a obra", afirmou.
Sobre leilões em geral, ele declarou que o governo espera fazer mais 25 leilões até o fim do governo, em 2026. "Já fizemos 26 nesses dois anos à frente do Ministério. E a gente espera fazer, nesse próximo um ano e meio, o equivalente a mais de 25 leilões", disse.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente