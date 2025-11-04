Mineração no Ceará atingiu R$ 1,4 milhão em produção no ano passado

O setor de rochas ornamentais respondeu por 85% do valor da produção bruta mineral cearense

O setor de mineração no Ceará registrou mais de 1,4 milhão em produção no ano passado, conforme diagnóstico apresentado por representantes da Universidade Federal do Ceará (UFC) à Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado.

Conforme o documento, o Estado registrou um Valor Estimado de Produção (VPB) de R$ 799 milhões no ano passado, como resultado da produção de 16,9 milhões de toneladas de minerais. O setor de rochas ornamentais respondeu por 85% do valor da produção bruta mineral cearense.

O beneficiamento mineral, por sua vez, gerou um impacto de R$ 678,8 milhões em valor agregado, com cerca de 19,9 milhões de toneladas passando por essa transformação em 2024.

O diagnóstico também apontou que a atividade gerou 19,3 mil postos formais de trabalho, concentrados, principalmente, na indústria de transformação de rochas. O setor da mineração, a propósito, conta com mais de 1.100 empresas formais.

Já a Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) somou no ano passado R$ 17,8 milhões. Além das rochas ornamentais, outros minerais que mais contribuíram para os bons resultados do setor foram: o calcário com R$ 47 milhões; a areia com R$ 35 milhões. além da dolomita e da magnesita com R$ 14,1 milhões cada.

