Lucro líquido da Klabin cai 34% e atinge R$ 478 milhões no 3º trimestre

Para a companhia, o crescimento do Ebitda é explicado pelo aumento da receita líquida de papéis e embalagens, impulsionada pelo maior volume de vendas e aumentos de preços, que mais do que compensaram o efeito da valorização do real frente ao dólar no período e a queda no preço da celulose de fibra curta.

A Klabin reportou nesta terça-feira, 4, lucro líquido de R$ 478 milhões no terceiro trimestre de 2025, queda de 34% sobre o mesmo período de 2024. O Ebitda ajustado, por sua vez, foi de R$ 2,117 bilhões, com alta de 17% sobre o terceiro trimestre de 2024.

"Esse desempenho também reflete a maior contribuição da unidade florestal, devido ao maior volume de vendas de madeira e venda de terras. Outro fator com impacto positivo no custo foi a ausência de paradas gerais de manutenção no terceiro trimestre, que haviam ocorrido no mesmo período do ano anterior", diz a companhia.

Diante disso, a Geração de Caixa por tonelada, medida pelo Ebitda Ajustado deduzido o Capex de manutenção em relação ao volume vendido, foi de R$ 1,492 bilhão por tonelada no trimestre, 8% superior ao mesmo período do ano anterior.

A Receita líquida somou R$ 5,426 bilhões no terceiro trimestre, alta de 9% ante o reportado um ano antes. No negócio de papéis, a receita líquida cresceu 11%, impulsionada pelo crescimento de 10% no volume de vendas e pelo aumento de 3% no preço médio de papel-cartão, que mais do que compensaram a valorização do real frente ao dólar.

O negócio de embalagens, por sua vez, demonstrou crescimento de 20% de receita líquida em relação ao mesmo período do ano passado, alavancada pelo incremento da demanda de papelão ondulado em segmentos exportadores, como proteínas, frutas e fumo, e aumento de participação de mercado da Klabin.