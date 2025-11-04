Lagarde diz que entrada da Bulgária na zona do euro aumenta resiliência contra choques globais

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que mudanças cambiais podem produzir um aumento temporário na inflação medida, em discurso realizado nesta terça-feira, 4, sobre a entrada da Bulgária na zona do euro, que acontecerá a partir de 1º de janeiro de 2026.

Por outro lado, a chefe do BCE destacou que, uma vez que as famílias e as empresas começarem a usar a nova moeda e verem que "um banco central credível está salvaguardando a estabilidade dos preços", então a confiança aumenta.