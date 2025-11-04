Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lagarde diz que entrada da Bulgária na zona do euro aumenta resiliência contra choques globais

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que mudanças cambiais podem produzir um aumento temporário na inflação medida, em discurso realizado nesta terça-feira, 4, sobre a entrada da Bulgária na zona do euro, que acontecerá a partir de 1º de janeiro de 2026.

Por outro lado, a chefe do BCE destacou que, uma vez que as famílias e as empresas começarem a usar a nova moeda e verem que "um banco central credível está salvaguardando a estabilidade dos preços", então a confiança aumenta.

"A decisão de adotar o euro fortalece as bases econômicas da Bulgária, aumenta sua resiliência contra choques globais e amplifica sua voz na tomada de decisões da zona do euro, fortalecendo assim sua soberania", defendeu, ao acrescentar que a zona do euro é "muito menos vulnerável" a mudanças repentinas nos fluxos de capital globais do que as economias menores.

