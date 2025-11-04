Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

JBS entrega no Pará primeiro lote de carne bovina com rastreabilidade individual

JBS entrega no Pará primeiro lote de carne bovina com rastreabilidade individual

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A JBS entregou na segunda-feira, 3, seu primeiro lote de carne bovina com rastreabilidade individual do Pará. O primeiro lote de 12 toneladas de carne produzido pela Friboi será comercializado nas lojas da rede Atacadão, do Grupo Carrefour Brasil, em Belém, informou a companhia com nota antecipada ao Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

"Esse é um avanço importante para toda a cadeia da pecuária. Ao apoiar os produtores na adoção das melhores práticas, reforçamos nosso compromisso com uma produção cada vez mais sustentável e transparente", disse o presidente da Friboi, Renato Costa, na nota.

A ação faz parte do programa Pecuária Sustentável, o qual o Grupo Carrefour Brasil aderiu em abril, e envolve parceria com o governo do Estado do Pará, com a The Nature Conservancy (TNC), JBS e outros frigoríficos. A partir do programa, o Atacadão será a primeira rede do País a oferecer a carne proveniente de animais "brincados" - rastreados individualmente (com brincos) segundo a política pública estadual. O programa do Pará prevê a identificação de 100% dos animais com brincos eletrônicos até 2027;

Em nota conjunta, o Grupo Carrefour informou que já realiza rastreabilidade por lote, utilizando a Guia de Trânsito Animal. Agora, passa a oferecer a rastreabilidade de cada animal, o que abrange também o rastreio e análise de conformidade de fazendas indiretas que fornecem para a cadeia. "A rastreabilidade individual é um avanço importante, pois permite análises mais precisas de conformidade, incluindo fornecedores indiretos, e ao mesmo tempo aproxima o consumidor da origem do produto, fortalecendo a transparência, valorizando o produtor local e protegendo a floresta", afirmou na nota o vice-presidente de Assuntos Corporativos, ESG e Jurídico do Grupo Carrefour Brasil, Nelcina Tropardi.

O CEO do Atacadão, Marco Oliveira, observou na nota que a participação no programa e a aquisição de carne com rastreabilidade individual estão alinhadas à estratégia ESG da companhia. "O Pará está mostrando que é possível produzir com qualidade, responsabilidade e conformidade, garantindo que práticas sustentáveis sejam acessíveis a todos", destacou.

O fornecimento dos bois com os brincos individuais foi feito pela AgroCumaru, do Grupo Mafra, para processamento pela Friboi. "A rastreabilidade chegou para ficar, e é motivo de orgulho ver o Pará saindo na frente. Esse avanço traz mais valor para o nosso trabalho e reconhecimento para quem faz pecuária com responsabilidade", apontou o CFO da AgroCumaru, Carlos Mafra Júnior.

De acordo com as empresas, o Programa Pecuária Sustentável do Pará poderá, até 2027, abastecer outros Estados com carne rastreada e livre de desmatamento, incluindo São Paulo, por meio dos frigoríficos localizados no Estado e que distribuem a proteína em território nacional. "A comercialização do primeiro lote de carne rastreada marca o início de uma nova era para a pecuária no Pará. Com foco na redução do desmatamento e na valorização das boas práticas, o programa de identificação individual transforma o setor ao promover integridade socioambiental, apoiar pequenos produtores e estabelecer critérios claros de reconhecimento" afirmou o diretor de Amazônia na TNC, José Otávio Passos.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar