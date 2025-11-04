JBS entrega no Pará primeiro lote de carne bovina com rastreabilidade individual

"Esse é um avanço importante para toda a cadeia da pecuária. Ao apoiar os produtores na adoção das melhores práticas, reforçamos nosso compromisso com uma produção cada vez mais sustentável e transparente", disse o presidente da Friboi, Renato Costa, na nota.

A JBS entregou na segunda-feira, 3, seu primeiro lote de carne bovina com rastreabilidade individual do Pará. O primeiro lote de 12 toneladas de carne produzido pela Friboi será comercializado nas lojas da rede Atacadão, do Grupo Carrefour Brasil, em Belém, informou a companhia com nota antecipada ao Broadcast Agro , sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A ação faz parte do programa Pecuária Sustentável, o qual o Grupo Carrefour Brasil aderiu em abril, e envolve parceria com o governo do Estado do Pará, com a The Nature Conservancy (TNC), JBS e outros frigoríficos. A partir do programa, o Atacadão será a primeira rede do País a oferecer a carne proveniente de animais "brincados" - rastreados individualmente (com brincos) segundo a política pública estadual. O programa do Pará prevê a identificação de 100% dos animais com brincos eletrônicos até 2027;

Em nota conjunta, o Grupo Carrefour informou que já realiza rastreabilidade por lote, utilizando a Guia de Trânsito Animal. Agora, passa a oferecer a rastreabilidade de cada animal, o que abrange também o rastreio e análise de conformidade de fazendas indiretas que fornecem para a cadeia. "A rastreabilidade individual é um avanço importante, pois permite análises mais precisas de conformidade, incluindo fornecedores indiretos, e ao mesmo tempo aproxima o consumidor da origem do produto, fortalecendo a transparência, valorizando o produtor local e protegendo a floresta", afirmou na nota o vice-presidente de Assuntos Corporativos, ESG e Jurídico do Grupo Carrefour Brasil, Nelcina Tropardi.

O CEO do Atacadão, Marco Oliveira, observou na nota que a participação no programa e a aquisição de carne com rastreabilidade individual estão alinhadas à estratégia ESG da companhia. "O Pará está mostrando que é possível produzir com qualidade, responsabilidade e conformidade, garantindo que práticas sustentáveis sejam acessíveis a todos", destacou.

O fornecimento dos bois com os brincos individuais foi feito pela AgroCumaru, do Grupo Mafra, para processamento pela Friboi. "A rastreabilidade chegou para ficar, e é motivo de orgulho ver o Pará saindo na frente. Esse avanço traz mais valor para o nosso trabalho e reconhecimento para quem faz pecuária com responsabilidade", apontou o CFO da AgroCumaru, Carlos Mafra Júnior.