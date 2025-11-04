Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Japão/BoJ: em reunião de setembro, membros citam chance de aumento de juros, mas com cautela

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado
Tipo Notícia

Os dirigentes do Banco do Japão (BoJ) afirmaram que o BC japonês provavelmente continuará aumentando as taxas de juros se suas projeções econômicas e de preços se concretizarem, segundo ata da reunião de política monetária do BoJ realizada em 18 e 19 de setembro.

Divulgada nesta quarta-feira, 05 (horário local), a ata também mostrou que muitos membros discutiram a importância da inflação subjacente para comunicar a posição sobre a política monetária e que alguns preveem que uma desaceleração econômica nos EUA maior do que o esperado pode impactar a economia do Japão e afetar os preços.

Um dirigente afirmou que as condições para o aumento de taxa de juros estão gradualmente se concretizando, mas deve-se "evitar surpreender os mercados aumentando as taxas agora". Ainda segundo o documento, outro membro mencionou que pode ser um bom momento para retomar o aumento dos juros, já que mais de meio ano se passou desde o último aumento, embora possa-se esperar por enquanto devido à "falta de clareza sobre o grau de desaceleração nos EUA".

