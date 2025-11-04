Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Itaú tem lucro líquido gerencial de R$ 11,9 bi no 3tri25, alta de 11,3% ante 3tri24

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O Itaú Unibanco reportou lucro líquido gerencial de R$ 11,876 bilhões no terceiro trimestre de 2025, um resultado 11,3% superior ao observado em igual intervalo de 2024. Na comparação com o segundo trimestre deste ano, o lucro foi 3,2% maior.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) do banco ficou estável na comparação trimestral, em 23,3% (a maior entre os bancos privados), acima de 22,7% um ano antes.

A margem financeira gerencial foi de R$ 31,3 bilhões, crescimento de 10,1% em um ano, e de 0,7% em três meses. Já a margem financeira com clientes subiu 11% em um ano, para R$ 30,479 bilhões, enquanto a margem com mercado caiu 14,6%, para R$ 902 milhões.

