Itaú tem lucro líquido gerencial de R$ 11,9 bi no 3tri25, alta de 11,3% ante 3tri24

O Itaú Unibanco reportou lucro líquido gerencial de R$ 11,876 bilhões no terceiro trimestre de 2025, um resultado 11,3% superior ao observado em igual intervalo de 2024. Na comparação com o segundo trimestre deste ano, o lucro foi 3,2% maior.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) do banco ficou estável na comparação trimestral, em 23,3% (a maior entre os bancos privados), acima de 22,7% um ano antes.