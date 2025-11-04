Ibovespa renova recorde no intraday e atinge 150,8 mil pontos com bancos

O Ibovespa adotou no início da tarde desta terça-feira, 4, uma série de máxima, motivada principalmente na esteira de grandes bancos, apesar da queda das bolsas de Nova York. Assim, superou a melhor marca alcançada ao longo da sessão da véspera, quando atingiu 150.761,29 pontos.

Pouco antes do fechamento deste texto, avançou 0,23%, para 150.800,08 pontos. Com exceção de Itaú Unibanco (-0,07%), as ações do setor bancário avançavam entre 0,32% (Bradesco ON) e 1,36% (Unit de Santander).