Houve redução de 90% nas interrupções no fornecimento de energia maiores que 24h, diz Enel

A Enel São Paulo apontou nesta terça-feira, 4, em reunião pública na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que houve redução de 90% nas interrupções no fornecimento de energia maiores que 24 horas, considerando o intervalo de novembro de 2023 até outubro de 2025. A empresa também diz que adotou ações "concretas e mensuráveis", desde ampliação de equipes até podas arbóreas, que impactam a fiação elétrica.

Neste momento, a diretoria do órgão regulador está avaliando o termo de intimação de 2024, que trata do relatório de eventuais "falhas e transgressões à legislação" na atuação da Enel SP. A companhia apontou ainda para diferentes melhorias, na avaliação dos seus representantes, incluindo o requisitos de mobilização de equipes em até 24h em contingências de nível extremo e indicadores relacionados a ocorrências emergenciais.