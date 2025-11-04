Haddad diz que TFFF está sendo muito bem recebido

O Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), carro-chefe da presidência brasileira na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), está sendo "muito bem recebido" pelos outros países, afirmou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

"Estou bastante animado com fato de que o TFFF está sendo muito bem recebido. Com base em declarações do Banco Mundial de que está disposto a ajudar a inaugurar os trabalhos como agente operador, e nas primeiras manifestações de apoio de alguns países que podem ser feitas na semana que vem, podemos ter ano muito proveitoso para angariar os primeiros recursos", disse ele ao chegar ao Hotel Rosewood, em São Paulo, para participar do Bloomberg Green Summit.