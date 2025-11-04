Haddad diz que TFFF está sendo muito bem recebido
O Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), carro-chefe da presidência brasileira na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), está sendo "muito bem recebido" pelos outros países, afirmou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
"Estou bastante animado com fato de que o TFFF está sendo muito bem recebido. Com base em declarações do Banco Mundial de que está disposto a ajudar a inaugurar os trabalhos como agente operador, e nas primeiras manifestações de apoio de alguns países que podem ser feitas na semana que vem, podemos ter ano muito proveitoso para angariar os primeiros recursos", disse ele ao chegar ao Hotel Rosewood, em São Paulo, para participar do Bloomberg Green Summit.
Ele reiterou que acredita ser possível reunir US$ 10 bilhões para o TFFF, e disse que o Brasil está apresentando "uma proposta prática de sustentabilidade das florestas tropicais". O fundo, explicou, vai captar recursos a juros baixos, emprestar a juros maiores e usar o lucro das operações para remunerar os países que estejam empenhados em zerar o desmatamento.
Haddad ressaltou, porém, que o fundo isoladamente será incapaz de garantir todos os recursos necessários para a preservação florestal, e defendeu a formação de um mercado de carbono. "Tem de ter mercado estruturado de carbono. Se não começar a mudar a legislação criando incentivo e penalidade, não vai chegar no patamar adequado de sustentabilidade. É preciso criar mecanismo de mercado para que as pessoas adiram e coloquem a questão socioambiental no centro da atenção", afirmou.