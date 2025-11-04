H&M anuncia data de abertura de loja no Shopping Morumbi

A varejista de moda sueca H&M, que chegou ao Brasil neste ano, anunciou nesta terça-feira, 4, a abertura da quarta loja no País, que ficará no Shopping Morumbi, na zona oeste da cidade de São Paulo. O novo espaço, de 700 metros quadrados, será dedicado exclusivamente a coleções femininas da rede de fast fashion.

O local será inaugurado no dia 19 de novembro. Segundo a marca, a inauguração da loja no Shopping Morumbi terá a formação de uma fila a partir das 8h, com a distribuição de vale-compras de até R$ 500 e brindes. "Estamos orgulhos por fechar 2025 com quatro lojas abertas e 450 funcionários e o que começamos neste ano terá continuidade em 2026, já com as quatro novas lojas que anunciamos recentemente no Rio de Janeiro, Sorocaba e duas no Rio Grande do Sul", afirma Joaquim Pereira, gerente da H&M Brasil. A estreia da marca no mercado brasileiro ocorreu em agosto deste ano, com lojas no Shopping Iguatemi e no Shopping Anália Franco, na capital paulista, além do lançamento do e-commerce nacional. A rede também já inaugurou uma loja em Campinas, no interior de SP, no Shopping Parque Dom Pedro.

Potencial de crescimento No relatório trimestral da H&M, divulgado em setembro e relativo ao período de junho a agosto deste ano, a empresa afirma que a primeira loja no Brasil foi "muito bem recebida" pelos clientes. E afirmou que vê "um bom potencial de crescimento tanto no Brasil como em outros lugares da América Latina". O documento aponta alta de 40% no lucro operacional global no período, para 4,91 bilhões de coroas suecas.