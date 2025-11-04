GPA: lucro líquido consolidado é de R$ 137 Mi no 3tri25, ante prejuízo de R$ 310 mi 3tri24

O lucro líquido consolidado do GPA no terceiro trimestre de 2025 foi de R$ 137 milhões, revertendo um prejuízo de R$ 310 milhões em igual período de 2024. O indicador que leva em consideração apenas as operações continuadas ficou positivo em R$ 145 milhões, frente a um prejuízo de R$ 252 milhões um ano antes. O Ebitda ajustado ficou em R$ 412 milhões, alta de 3,4% na comparação anual. Já a receita líquida foi de R$ 4,556 bilhões, avanço de 1,4%.

No período, a margem bruta alcançou 27,6%, retração de 0,1 ponto porcentual (p.p.) sobre igual período de 2024, que a companhia avalia ter se mantido em níveis sólidos. Já a margem Ebitda Ajustada, de 9,1%, teve um aumento de 0,2 p.p. sobre o resultado de um ano atrás.