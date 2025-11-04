FGV: IPC-S desacelera em quatro das sete capitais pesquisadas no fim de outubro

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em quatro das sete capitais pesquisadas na quarta quadrissemana de outubro, informou há pouco a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice como um todo moderou o ritmo de alta, de 0,19% para 0,14%, na passagem da terceira para a quarta quadrissemana de outubro.

A desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Belo Horizonte (-0,07% para -0,28%). Em seguida, aparecem São Paulo (0,27% para 0,20%), Brasília (0,31% para 0,25%) e Porto Alegre (0,13% para 0,07%). Houve avanço, porém, no Rio de Janeiro (0,01% para 0,03%) e em Recife (0,75% para 0,76%), enquanto houve repetição da mesma variação em Salvador (0,05% para 0,05%).